Спортсменка будет болеть за австралиек Элеанор Паттерсон и Николу Олислагерс

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Чемпионка России в прыжках в высоту Мария Кочанова на первенстве мира в Японии будет болеть за австралийских прыгуний Элеанор Паттерсон и Николу Олислагерс, которым предстоит борьба за медали с действующей чемпионкой мира украинкой Ярославой Магучих. Об этом Кочанова сообщила ТАСС.

Квалификационный турнир ЧМ-2025 в женских прыжках в высоту пройдет 18 сентября, 21 сентября будут разыграны медали.

"Я обязательно буду смотреть чемпионат мира, - рассказала 23-летняя Кочанова. - И, может быть, даже комментировать. Вот такой спойлер выдаю".

"Буду болеть за Элеанор Паттерсон из Австралии и за ее соотечественницу Николу Олислагерс. Они мои фаворитки. Очень хочется, чтобы Лена Куличенко хорошо выступила", - добавила собеседница ТАСС.

Олислагерс с прыжком на 2,04 м является обладательницей лучшего результата сезона в мире. Магучих, которая также является олимпийской чемпионкой 2024 года, в мае прыгнула на 2,02 м. Кочанова в середине июля на турнире в Бресте сумела преодолеть планку на высоте 2 м, что является третьим результатом сезона в мире. Паттерсон - седьмая в мировом рейтинге (1,99 м).

Бывшая россиянка Елена Куличенко с 2023 года представляет Кипр на международных соревнованиях. На Олимпиаде-2024 она заняла седьмое место с прыжком на 1,95 м.

Чемпионат мира по легкой атлетике проходит в Токио с 13 по 21 сентября.