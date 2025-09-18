Это связано с санкциями и ограничениями, наложенными международными федерациями

МОСКВА, 18 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Продление отстранения российских клубов от участие в баскетбольной Евролиге связано с санкциями со стороны международных организаций. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Евролиги.

"Как вам известно, отстранение российских команд от еврокубковых соревнований из-за конфликта на Украине обусловлено исключительно санкциями и ограничениями, введенными национальными и международными властями, которые делают невозможным проведение игр Евролиги в России и других странах, где проводятся соревнования, и до сих пор ситуация не изменилась, поэтому остается такой, какая она есть", - рассказали в пресс-службе.

В марте 2022 года Международная федерация баскетбола отстранила российские команды от участия в соревнованиях под эгидой организации на фоне ситуации на Украине. Российские клубы также не выступают в соревнованиях, которые проводит Евролига. С тех пор отстранение не раз продлевалось.