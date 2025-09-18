Фигуристка Горбачева не тренировалась три недели из-за травмы

Спортсменка травмировалась после столкновения на сборе с другим фигуристом

ТАСС, 18 сентября. Российская фигуристка Алина Горбачева в августе была отстранена от тренировок на три недели из-за травмы. Об этом в своем аккаунте в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) сообщила тренер спортсменки Софья Федченко.

Ранее "Спорт-Экспресс" сообщал, что в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) рассматривали вариант с заменой Аделии Петросян на Горбачеву, которая заявлена запасной на олимпийский квалификационный турнир. Причинами назывались перерывы в процессе подготовки двукратной чемпионки России из-за последствий травмы и отсутствие стабильных четверных прыжков в начале сезона.

"Данная информация является фейком, я не обращалась в ФФККР ни с какими просьбами о замене или рассмотрении Алины на место основной спортсменки, - написала Федченко. - В начале августа, на тренировочном сборе во Франции, произошло столкновение Алины и другого взрослого спортсмена. В результате чего она получила травму - глубокий порез левой ноги. Ей наложили швы и отстранили от тренировок на 3 недели, Алина вышла на лед только 24 августа, сейчас идет активное восстановление формы и четверных прыжков".

Короткую программу на квалификационных соревнованиях в Пекине одиночницы представят 19 сентября. Петросян выступит под 4-м номером. Произвольная программа состоится 20 сентября. Для попадания на Олимпиаду необходимо попасть в пятерку сильнейших.