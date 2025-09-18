Игрок выступает за команду с августа 2024 года

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Махачкалинское "Динамо" зимой готово рассматривать предложения клубов по трансферу иранского футболиста Джавада. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор махачкалинского клуба Шамиль Газизов.

"В летнее трансферное окно он остался, мы понимали, что Эгаш Касинтура ушел, предложений не принимали, больше вопросы на зиму, - сказал Газизов. - Были предложения по Джаваду и на лето, но мы сказали, что примем предложения только зимой. Предложения были, не скажу, что много, но были. Посмотрим, как будет зимой, самое главное - форма и здоровье игрока, как будет чувствовать себя команда. Мы в любом случае должны двигаться и по правильной финансовой модели, в то же время футболисту нужно давать возможность продвигаться".

Джаваду 22 года, он выступает за махачкалинское "Динамо" с августа 2024 года. В текущем сезоне полузащитник забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу в 12 матчах в разных турнирах.