Полузащитник получил травму бедра

ПАРИЖ, 18 сентября. /ТАСС/. Российский футболист "Монако" Александр Головин пропустит около месяца из-за травмы. Об сообщил главный тренер "Монако" Ади Хюттер, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

В четверг "Монако" проведет матч первого тура общего этапа Лиги чемпионов с бельгийским "Брюгге".

"Что касается Александра Головина, то он пропустит около месяца", - сказал Хюттер.

Ранее Головин не вошел в заявку на гостевой матч четвертого тура чемпионата Франции против "Осера". Хюттер объяснил отсутствие футболиста мерами предосторожности. AFP сообщало, что дополнительные обследования выявили более серьезную проблему с мышцей правого бедра

Головин выступает за "Монако" с 2018 года. В сезоне-2024/25 он сыграл 29 матчей, забив три гола и сделав одну результативную передачу в разных турнирах. В текущем чемпионате Франции россиянин провел три встречи.

"Монако" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции. В активе клуба девять очков в четырех играх.