ОМСК, 18 сентября. /ТАСС/. Российский нападающий Ансель Галимов подписал контракт с омским хоккейным клубом "Авангард". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Соглашение рассчитано на один год.

"Нам был крайне необходим игрок, который может сыграть в центре и на краю атаки, а также в большинстве и меньшинстве. После успешного сезона в "Спартаке" Ансель неожиданно вышел на рынок свободных агентов. Он добавит команде скорости и глубины", - сказал генменеджер "Авангарда" Алексей Сопин.

Галимову 34 года, в прошлом сезоне в 68 матчах за "Спартак" форвард набрал 28 очков (16 шайб + 12 передач). За красно-белых он выступал с 2023 года. Галимов уже играл за "Авангард" - с 2017 по 2019 год, всего в лиге он провел 679 матчей, набрав 226 (117+109) очков.