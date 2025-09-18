Спортсменку на тренировке сопровождает Этери Тутберидзе

ПЕКИН, 18 сентября. /ТАСС/. Российская фигуристка Аделия Петросян на второй тренировке за день чисто исполнила все элементы перед стартом отборочного турнира на Олимпийские игры 2026 года. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Петросян без помарок исполнила каскады "тройной лутц - двойной тулуп", "тройной лутц - двойной аксель - двойной тулуп" и "тройной флип - тройной тулуп", тройной риттбергер, двойной аксель, тройной сальхов, тройной флип. Спортсменку на тренировке сопровождает Этери Тутберидзе, в группе которой она занимается.

Квалификационные соревнования пройдут с 19 по 21 сентября в Пекине. Российские фигуристы примут участие в квалификации в нейтральном статусе, для попадания на Олимпиаду им необходимо попасть в пятерку сильнейших. Короткая программа у женщин стартует 19 сентября 13:00 мск.