Сантос получил паспорт РФ в октябре 2024 года и сменил спортивное гражданство на российское, но 5 сентября дебютировал за сборную Бразилии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Защитник "Зенита" Дуглас Сантос не планировал выступать за сборную России по футболу. Об этом 31-летний бразилец заявил ТАСС.

Сантос получил паспорт РФ в октябре 2024 года и сменил спортивное гражданство на российское. Благодаря этому в чемпионате России защитник не считался легионером. Сантос попал в расширенный состав сборной России на мартовские сборы, но в итоговую заявку включен не был. Защитник принял приглашение в сборную Бразилии и 5 сентября дебютировал в матче отборочного цикла чемпионата мира 2026 года против команды Чили (3:0), отыграв все 90 минут.

"С самого начала я дал понять, что хочу играть за сборную Бразилии. И как все увидели, у меня появился шанс, и я осуществил свою мечту, детскую мечту, мечту не только мою, но и всей моей семьи. Слава богу, что появилась такая возможность, выступая за "Зенит", - сказал Сантос.

За "Зенит" бразилец выступает с 2019 года, став с клубом пять раз чемпионом России и выиграв два Кубка и пять Суперкубков России.