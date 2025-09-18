Полузащитник получил травму - ушиб и растяжение связок - в матче Кубка России с "Сочи"

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Полузащитник московского "Динамо" Денис Макаров пропустит около трех недель из-за травмы. Об этом ТАСС в кулуарах конференции "Футконф-2025" Футбольной национальной лиги сообщил врач "Динамо" Александр Родионов.

Макаров получил травму в матче четвертого тура "пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России с "Сочи" (4:0).

"По прилете из Сочи мы сделали Денису МРТ-исследование, которое подтвердило, что не нужна операция, все нормально. Есть просто ушиб и растяжение связок, в ближайшее время будет заниматься по индивидуальному плану реабилитации. Около трех недель потребуется на восстановление. Первые три дня покажут, как все будет протекать. Сейчас начали процесс восстановления, делаем все процедуры, будем оценивать состояние", - сказал Родионов.

27-летний Макаров в текущем сезоне забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу в 12 матчах во всех турнирах.