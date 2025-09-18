Ранее Президент Международной федерации гимнастики показал гимнастке разработки японской компании, где изучали возможности судейства роботами

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина мечтает о судействе соревнований роботами. Об этом она рассказала журналистам.

"Президент Международной федерации гимнастики мне однажды показал разработки японской компании, где изучали возможности судейства роботами. Мне это все понравилось, и хотя прошло уже три года, я это запомнила. Мне хотелось бы исключить человеческий фактор из судейства, чтобы судьи оценивали честно, невзирая на страну и персоналии", - сказала Хоркина.

"У меня есть мечта, чтобы наш вид судили роботы, но возникает вопрос, как эта железка будет оценивать артистическую часть", - добавила она.

Ранее Международная федерация гимнастики присвоила нейтральный статус 77 российским тренерам, судьям, врачам и 45 специалистам из Белоруссии.