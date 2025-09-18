Бразилец будет готов к ближайшему матчу

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Бразильскому полузащитнику московского "Динамо" Бителло наложили швы на голову в матче восьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Спартака". Об этом ТАСС в кулуарах конференции "Футконф-2025" Футбольной национальной лиги сообщил врач "Динамо" Александр Родионов.

Матч завершился со счетом 2:2, Бителло забил два мяча в составе бело-голубых. В первом тайме Бителло столкнулся головой с защитником "Спартака" Даниилом Денисовым.

"Бителло во время матча со "Спартаком" пришлось накладывать швы, потому что было рассечение около 5,5 см. Без швов не было возможности продолжить матч. Была сбоку рана, кровоточила, не дала бы в полной мере играть нормально. Он продолжил игру, к ближайшему матчу будет готов", - сказал Родионов.

В следующем матче в 9-м туре РПЛ "Динамо" сыграет 21 сентября в гостях против "Оренбурга".