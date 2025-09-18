Со специалистом ведутся переговоры, который находятся в завершающей стадии

ТАСС, 18 сентября. Жозе Моуринью будет назначен на пост главного тренера португальского футбольного клуба "Бенфика". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ранее "Бенфику" возглавлял Бруну Лаже, который был отправлен в отставку после поражения в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов от азербайджанского "Карабаха" (2:3).

"В настоящее время ведутся переговоры о подписании контракта с тренером Жозе Моуриньо, которые, как ожидается, будут завершены в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Моуринью 62 года, его последним местом работы был "Фенербахче", из которого его уволили в сентябре за невыход команды в общий этап Лиги чемпионов - турецкий клуб по сумме двух матчей в последнем квалификационном раунде уступил "Бенфике". Именно в лиссабонском клубе началась тренерская карьера Моуринью - в 2000 году он возглавлял португальский клуб на протяжении 10 матчей.

Моуринью также возглавлял португальский "Порту" (2002-2004), итальянский "Интер" (2008-2010), английские "Челси" (2004-2007, 2013-2015), "Манчестер Юнайтед" (2016-2018) и "Тоттенхэм" (2019-2021), испанский "Реал" (2010-2013), итальянскую "Рому" (2021-2024). Вместе с "Челси" он стал трехкратным победителем чемпионата Англии и трехкратным обладателем Кубка английской лиги, завоевывал кубок и суперкубок страны. С "Манчестер Юнайтед" португалец выиграл Лигу Европы и Суперкубок Англии. С "Порту" специалист стал победителем Лиги чемпионов и Кубка УЕФА, двукратным чемпионом Португалии, выиграл кубок и суперкубок страны. Во главе "Интера" он стал двукратным чемпионом Италии, обладателем кубка и суперкубка страны, победителем Лиги чемпионов. Вместе с "Реалом" стал чемпионом Испании, завоевал кубок и суперкубок страны. "Рому" он привел к победе в первом в истории розыгрыше Лиги конференций.

"Бенфика" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Португалии, набрав 10 очков в четырех матчах.