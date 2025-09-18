В Воронежской области возбудили уголовное дело после смерти 13-летнего самбиста

Мальчик почувствовал себя плохо на тренировке по самбо в спорткомплексе "Северная арена" в Острогожске

ВОРОНЕЖ, 18 сентября. /ТАСС/. Сотрудники следственного комитета возбудили уголовное дело по факту смерти 13-летнего ребенка в больнице в Острогожске Воронежской области после тренировки по самбо. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), по факту смерти 17 сентября в медицинском учреждении Острогожска 13-летнего мальчика, доставленного бригадой скорой медицинской помощи со спортивной тренировки", - говорится в сообщении.

Пояснения по трагическому происшествию дали в региональном минздраве. Там сообщили, что 17 сентября мальчик почувствовал себя плохо на тренировке по самбо в спорткомплексе "Северная арена" в Острогожске. Бригада скорой помощи прибыла на место через семь минут после вызова. При осмотре мальчика присутствовала его мать.

"На момент осмотра состояние пациента было тяжелым: температура 40,5 градусов, давление 150/100, пульс 180, сатурация 62, судорожный синдром. Введена литическая смесь. В 17:30 прибыли в приемное отделение, пациент был осмотрен врачом-терапевтом и инфекционистом, подготовлен реаниматолог. Ребенок был в сознании и разговаривал, однако состояние было тяжелым за счет дыхательной недостаточности и судорожного синдрома", - говорится в сообщении пресс-службы минздрава.

Остановка сердца произошла в 17:40. Пациенту начали выполнять искусственную вентиляцию легких и проводить непрямой массаж сердца, также была проведена дефибрилляция. Несмотря на все усилия реаниматологов во главе с заведующим отделением с 30-летним стажем работы, в 18:10 была зафиксирована смерть ребенка.

В пресс-службе минздрава добавили, что мальчик имел медицинский допуск к занятиям и тренировался в секции более двух лет. На момент, когда ему стало плохо, физической нагрузки не получал. "Министерство здравоохранения Воронежской области уделяет максимальное внимание расследованию ситуации", - подчеркнули там.