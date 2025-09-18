Мероприятие пройдет 20 сентября

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 сентября. /ТАСС/. Всероссийский день бега "Кросс нации" в Ханты-Мансийске соберет около 3 тыс. участников, он впервые за много лет пройдет на новой площадке - популярном культурно-туристическом комплексе "Археопарк". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Юграмегаспорт".

Раннее "Кросс нации" традиционно проходил на трассах Центра зимних видов спорта им. А. В. Филипенко. В настоящее время там проводится масштабная модернизация объектов, поэтому он временно закрыт.

"Всероссийский день бега "Кросс нации" в Ханты-Мансийске пройдет 20 сентября в культурно-туристическом комплексе "Археопарк" и будет приурочен к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Ожидаем 3 тыс. человек", - сказала собеседница агентства.

В ходе мероприятия пройдут спортивные забеги на 1,5 км, 3 км и 4,5 км, после которых состоится старт массового забега с участием всех желающих на 1,5 км. "В культурно-развлекательной программе запланировано множество площадок для детей - с батутами, джампингом, сухим бассейном, подвижными играми, дрифт-машинками, большие раскраски и отправка спецоткрыток "Кросса нации". Также будет бесплатная раздача сладкой ваты и воздушных шаров, бесплатные традиционные угощения - каша и чай, планируется выступление ансамбля камерных духовых инструментов "Сибирь Брасс", а также массовая зарядка с чемпионом мира по биатлону Дмитрием Ярошенко", - пояснила собеседница.

Всероссийский день бега "Кросс нации" проводится в РФ ежегодно при поддержке Министерства спорта России с целью популяризации здорового образа жизни и привлечения россиян к регулярным занятиям физической культурой и спортом.