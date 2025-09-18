Цена российского полузащитника - €23 млн, аргентинец оценивается в €18 млн

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Алексей Батраков по трансферной стоимости обошел восьмикратного обладателя "Золотого мяча" аргентинца Лионеля Месси. Об этом свидетельствуют данные портала Tranfermarkt.

Стоимость Батракова на данный момент составляет €23 млн, Месси - €18 млн. Ранее Батраков обошел по этому показателю пятикратного победителя Лиги чемпионов и лучшего бомбардира в истории национальных сборных Криштиану Роналду (€12 млн).

Батракову 20 лет, он является воспитанником "Локомотива", в текущем сезоне он забил 10 мячей и отдал 2 результативные передачи в 11 матчах в разных турнирах. По оценке Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES) его стоимость составляет €43,9 млн.

Месси 38 лет, он выступает за "Интер Майами" с лета 2023 года. Футболист в прошедшем сезоне стал победителем регулярного чемпионата MLS и был признан лучшим игроком турнира. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2025 года.

По ходу карьеры Месси играл за испанскую "Барселону" и французский "Пари Сен-Жермен". Аргентинец является обладателем восьми "Золотых мячей". Со сборной Аргентины Месси выиграл чемпионат мира (2022) и Кубок Америки (2021, 2024).