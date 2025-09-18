CAS обязал футболиста Дани Алвеса выплатить компенсацию "Пумасу"

Суд отменил постановление палаты ФИФА о выплате клубом компенсации игроку

МЕХИКО, 18 сентября. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал бразильского футболиста Дани Алвеса выплатить мексиканскому "Пумасу" компенсацию из за дела о сексуальном насилии. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В 2023 году "Пумас" расторг соглашение с бразильцем после заключения футболиста под стражу по обвинению в сексуальном насилии. В мае 2024 го палата по разрешению споров Международной федерации футбола (ФИФА) обязала мексиканский клуб выплатить Алвесу компенсацию за досрочное расторжение контракта.

"CAS вынес решение в пользу клуба, отменив решение палаты по разрешению споров ФИФА от 15 мая 2024 года и вынеся новое решение, в котором, помимо подтверждения законности расторжения договора, обязал Алвеса выплатить сумму, превышающую ту, что установила ФИФА, в качестве компенсации за ущерб и вред, причиненный клубу", - говорится в заявлении клуба.

Алвесу 42 года, с июля 2022 года он выступал за "Пумас". Ранее играл за бразильские "Баию" и "Сан-Паулу", итальянский "Ювентус", французский ПСЖ, испанские "Севилью" и "Барселону". Защитник является одним из самых титулованных футболистов в истории, в его активе 43 трофея. Алвес становился шестикратным чемпионом Испании, двукратным чемпионом Франции, чемпионом Италии, три раза побеждал в Лиге чемпионов, дважды - в Кубке УЕФА, трижды - в Суперкубке УЕФА.

В составе сборной Бразилии он по два раза выиграл Кубок конфедераций (2009, 2013) и Кубок Америки (2007, 2019), а также стал олимпийским чемпионом (2021). В марте Алвес был оправдан судом по делу о сексуальном насилии.