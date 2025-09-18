Отборочные соревнования на Игры в Пекине пройдут с 19 по 21 сентября

МОСКВА, 18 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российские фигуристы выиграют отбор на Олимпиаду, даже если судейство будет предвзятым. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Отборочные соревнования на Олимпийские игры 2026 года в Пекине пройдут с 19 по 21 сентября. Из россиян в нейтральном статусе выступают в женском и мужском одиночном катании Аделия Петросян и Петр Гуменник. Для попадания на Олимпиаду им необходимо по итогам соревнований попасть в пятерку сильнейших.

"Сейчас говорить про честное судейство не приходится. Но мне кажется, что наши все равно выиграют", - сказала Тарасова.

По итогам жеребьевки в короткой программе Петросян среди 25 участников выступит четвертой, Гуменник - вторым среди 26 человек. У женщин короткая программа начнется в пятницу в 13:00 мск, произвольная - в субботу в 12:15. У мужчин короткая программа стартует в субботу в 05:00, произвольная - в воскресенье в 08:45.