"Пари НН" вернется на домашнюю арену в матче Кубка России со "Спартаком" 1 октября

Комиссия РПЛ по оценке качества футбольных полей побывала на арене в Нижнем Новгороде и утвердила, что стадион соответствует нормам регламента по проведению официальных матчей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Пари НН" вернется на домашний стадион 1 октября в матче Фонбет - Кубка России против московского "Спартака". Об этом сообщила пресс-служба клуба.

"Совкомбанк-Арена" была закрыта на ремонт прошлым летом. 18 сентября на стадионе побывала комиссия Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) по оценке качества футбольных полей, которая утвердила, что арена нижегородцев соответствует нормам регламента по проведению официальных матчей.

"Мы благодарны всем службам стадиона и особенно нашим агрономам, которые в сжатые сроки провели большую работу по реновации поля. При этом мы понимаем, что газону еще нужно окрепнуть, и надеемся, что после матча со "Спартаком" он выдержит нагрузку", - отметил спортивный директор "Пари НН" Александр Удальцов.

Из-за ремонта на стадионе "Пари НН" проводил первые домашние матчи текущего сезона на аренах в Саранске, Казани и Грозном.

После 8 туров "Пари НН" занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице, набрав 6 очков. Следующий матч нижегородцы проведут 20 сентября дома против "Ахмата". Встреча состоится в Саранске.