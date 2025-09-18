В схватке за бронзовую медаль Танделова победила представительницу Болгарии Биляну Дудову

ТАСС, 18 сентября. Россиянка Амина Танделова завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по борьбе в весовой категории до 62 кг. Соревнования проходят в Загребе.

В схватке за бронзовую медаль Танделова победила представительницу Болгарии Биляну Дудову.

Танделовой 21 год, она является действующей чемпионкой России. 28-летняя Дудова является чемпионкой мира (2021) и четырехкратной победительницей чемпионатов Европы.

В среду серебряным призером стала Алина Касабиева (весовая категория до 65 кг), бронзовые медали турнира завоевали россиянки Елизавета Смирнова (весовая категория до 50 кг) и Ольга Хорошавцева (до 57 кг). В мужских соревнованиях по вольной борьбе чемпионом мира в весовой категории до 61 кг стал Заур Угуев. Серебряную медаль завоевал Аманула Гаджимагомедов (до 92 кг). Бронзовым призером турнира стал Заурбек Сидаков (до 74 кг).

Чемпионат мира завершится 21 сентября. Россияне выступают на турнире под флагом Объединенного мира борьбы.