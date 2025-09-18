На данный момент пост президента FIA занимает Мохаммед бен Сулайем

ТАСС, 18 сентября. Швейцарская гонщица Лаура Виллар объявила о выдвижении своей кандидатуры на выборы президента Международной автомобильной федерации (FIA). Об этом сообщает портал The Athletic.

"Моя цель - более демократичное, прозрачное, ответственное управление, открытое для женщин и молодежи. Я твердо убеждена, что автоспорту необходимы разнообразие и инновации, чтобы продолжать вдохновлять молодое поколение во всем мире", - заявила Виллар в пресс-релизе.

На данный момент пост президента FIA занимает Мохаммед бен Сулайем, который выдвинул свою кандидатуру на второй срок.

28-летняя Виллар стала первой женщиной - кандидатом на пост президента FIA. Она начала карьеру в автоспорте в возрасте 14 лет. В 2024 году гонщица стала чемпионкой в кузовном чемпионате Ferrari Europe в категории среди женщин-любителей.

Выборы главы FIA состоятся 12 декабря в Ташкенте.