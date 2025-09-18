"Торпедо" одержало шестую победу подряд в КХЛ

Нижегородская команда со счетом 5:1 обыграла тольяттинскую "Ладу"

ТАСС, 18 сентября. Нижегородское "Торпедо" со счетом 5:1 обыграло тольяттинскую "Ладу" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Тольятти.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Василий Атанасов (1-я, 48-я минуты), Сергей Гончарук (18), Владислав Фирстов (29) и Егор Виноградов (51). У проигравших отличился Дмитрий Кугрышев (10).

"Торпедо" одержало шестую победу в шести матчах текущего регулярного чемпионата. Нижегородская команда с 12 очками занимает 1-е место в Западной конференции и общей таблице лиги. "Лада" потерпела четвертое поражение подряд. Команда набрала 2 очка и располагается на последней, 11-й строчке в таблице Западной конференции.

В следующем матче "Торпедо" 22 сентября в Санкт-Петербурге сыграет с "Шанхай Дрэгонс", "Лада" 21 сентября примет петербургский СКА.

В другом матче четверга магнитогорский "Металлург" со счетом 5:1 дома обыграл астанинский "Барыс".

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО ПП П Ш О 1 "Торпедо" 6 4 2 0 0 0 0 0 23-12 12 2 ЦСКА 5 3 0 0 1 0 0 1 14-11 7 3 "Локомотив" 5 2 0 1 0 1 0 1 17-12 7 4 СКА 4 2 0 0 0 1 0 1 17-13 5 5 "Динамо" Мн 4 2 0 0 1 0 0 1 13-10 5 6 "Шанхай Дрэгонс" 5 2 0 0 1 0 0 2 18-18 5 7 "Сочи" 5 1 0 1 0 1 0 2 11-13 5 8 "Спартак" 5 1 0 1 0 1 0 2 14-17 5 9 "Северсталь" 5 2 0 0 0 0 0 3 11-12 4 10 "Динамо" М 5 0 0 1 1 0 0 3 12-22 3 11 "Лада" 5 1 0 0 0 0 0 4 10-24 2