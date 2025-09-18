"Торпедо" одержало шестую победу подряд в КХЛ

ТАСС, 18 сентября. Нижегородское "Торпедо" со счетом 5:1 обыграло тольяттинскую "Ладу" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Тольятти.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Василий Атанасов (1-я, 48-я минуты), Сергей Гончарук (18), Владислав Фирстов (29) и Егор Виноградов (51). У проигравших отличился Дмитрий Кугрышев (10).
"Торпедо" одержало шестую победу в шести матчах текущего регулярного чемпионата. Нижегородская команда с 12 очками занимает 1-е место в Западной конференции и общей таблице лиги. "Лада" потерпела четвертое поражение подряд. Команда набрала 2 очка и располагается на последней, 11-й строчке в таблице Западной конференции.
В следующем матче "Торпедо" 22 сентября в Санкт-Петербурге сыграет с "Шанхай Дрэгонс", "Лада" 21 сентября примет петербургский СКА.
В другом матче четверга магнитогорский "Металлург" со счетом 5:1 дома обыграл астанинский "Барыс".
1
"Торпедо"
6
4
2
0
0
0
0
0
23-12
12
2
ЦСКА
5
3
0
0
1
0
0
1
14-11
7
3
"Локомотив"
5
2
0
1
0
1
0
1
17-12
7
4
СКА
4
2
0
0
0
1
0
1
17-13
5
5
"Динамо" Мн
4
2
0
0
1
0
0
1
13-10
5
6
"Шанхай Дрэгонс"
5
2
0
0
1
0
0
2
18-18
5
7
"Сочи"
5
1
0
1
0
1
0
2
11-13
5
8
"Спартак"
5
1
0
1
0
1
0
2
14-17
5
9
"Северсталь"
5
2
0
0
0
0
0
3
11-12
4
10
"Динамо" М
5
0
0
1
1
0
0
3
12-22
3
11
"Лада"
5
1
0
0
0
0
0
4
10-24
2
1
"Металлург"
6
3
0
1
1
1
0
0
23-14
10
2
"Авангард"
5
2
1
1
0
0
0
1
18-13
8
3
"Трактор"
6
2
1
0
1
1
0
1
16-17
8
4
"Адмирал"
5
2
0
1
1
0
0
1
11-6
7
5
"Автомобилист"
5
3
0
0
0
0
0
2
17-12
6
6
"Нефтехимик"
5
2
1
0
0
0
0
2
14-17
6
7
"Амур"
5
2
0
0
2
0
0
1
14-14
6
8
"Барыс"
5
1
1
1
0
0
0
2
15-16
6
9
"Сибирь"
4
0
0
2
0
0
0
2
6-8
4
10
"Ак Барс"
5
1
0
0
1
0
0
3
12-19
3
11
"Салават Юлаев"
5
0
1
0
0
1
0
3
11-17
3