18 сентября, 20:31
КХЛ

"Торпедо" одержало шестую победу подряд в КХЛ

Нижегородская команда со счетом 5:1 обыграла тольяттинскую "Ладу"

ТАСС, 18 сентября. Нижегородское "Торпедо" со счетом 5:1 обыграло тольяттинскую "Ладу" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Тольятти.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Василий Атанасов (1-я, 48-я минуты), Сергей Гончарук (18), Владислав Фирстов (29) и Егор Виноградов (51). У проигравших отличился Дмитрий Кугрышев (10).

"Торпедо" одержало шестую победу в шести матчах текущего регулярного чемпионата. Нижегородская команда с 12 очками занимает 1-е место в Западной конференции и общей таблице лиги. "Лада" потерпела четвертое поражение подряд. Команда набрала 2 очка и располагается на последней, 11-й строчке в таблице Западной конференции.

В следующем матче "Торпедо" 22 сентября в Санкт-Петербурге сыграет с "Шанхай Дрэгонс", "Лада" 21 сентября примет петербургский СКА.

В другом матче четверга магнитогорский "Металлург" со счетом 5:1 дома обыграл астанинский "Барыс".

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция

1

"Торпедо"

6

4

2

0

0

0

0

0

23-12

12

2

ЦСКА

5

3

0

0

1

0

0

1

14-11

7

3

"Локомотив"

5

2

0

1

0

1

0

1

17-12

7

4

СКА

4

2

0

0

0

1

0

1

17-13

5

5

"Динамо" Мн

4

2

0

0

1

0

0

1

13-10

5

6

"Шанхай Дрэгонс"

5

2

0

0

1

0

0

2

18-18

5

7

"Сочи"

5

1

0

1

0

1

0

2

11-13

5

8

"Спартак"

5

1

0

1

0

1

0

2

14-17

5

9

"Северсталь"

5

2

0

0

0

0

0

3

11-12

4

10

"Динамо" М

5

0

0

1

1

0

0

3

12-22

3

11

"Лада"

5

1

0

0

0

0

0

4

10-24

2

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция

1

"Металлург"

6

3

0

1

1

1

0

0

23-14

10

2

"Авангард"

5

2

1

1

0

0

0

1

18-13

8

3

"Трактор"

6

2

1

0

1

1

0

1

16-17

8

4

"Адмирал"

5

2

0

1

1

0

0

1

11-6

7

5

"Автомобилист"

5

3

0

0

0

0

0

2

17-12

6

6

"Нефтехимик"

5

2

1

0

0

0

0

2

14-17

6

7

"Амур"

5

2

0

0

2

0

0

1

14-14

6

8

"Барыс"

5

1

1

1

0

0

0

2

15-16

6

9

"Сибирь"

4

0

0

2

0

0

0

2

6-8

4

10

"Ак Барс"

5

1

0

0

1

0

0

3

12-19

3

11

"Салават Юлаев"

5

0

1

0

0

1

0

3

11-17

3

  

Теги:
КХЛ