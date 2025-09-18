Хоккеист не смог завершить первую тренировку перед стартом нового сезона из-за травмы нижней части тела

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Травма российского хоккеиста "Вашингтона" Александра Овечкина не представляет серьезной опасности, он покинул тренировку из соображений предосторожности. Об этом заявил главный тренер "Вашингтона" Спенсер Карбери, комментарий которого в соцсети Х приводит журналистка Самми Силбер.

Овечкин не сумел завершить первую тренировку перед стартом нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Россиянин досрочно покинул лед из-за травмы нижней части тела.

"[Травма] не представляет серьезной опасности. Он не катался из соображений предосторожности. Ничего страшного. Нижняя часть тела", - сказал Карбери.

В апреле Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, сейчас в активе российского форварда 897 голов. Россиянин выступает за "Вашингтон" с 2005 года. В 2018 году столичная команда с Овечкиным в составе завоевала единственный в клубной истории Кубок Стэнли, а российский форвард был признан самым ценным игроком плей-офф.

"Вашингтон" проведет первый матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/26 в ночь на 9 октября по московскому времени. Команда на своем льду сыграет с "Бостоном".