Он отметил, что почувствовал большую пустоту, когда завершил карьеру в смешанных единоборствах

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сентября. /ТАСС/. Боец смешанного стиля и депутат Курултая Республики Башкортостан Джефф Монсон нашел себя в общественной деятельности после завершения спортивной карьеры. Об этом он рассказал на слете Всемирного фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде.

"Я завершал спортивную карьеру, я почувствовал большую пустоту, я хотел заполнить это чем-то хорошим. Я стал делать проекты - в Башкортостане создал спортивный центр для детей, два центра для солдат, которые возвращаются с Донбасса. Я стал получать большое удовольствие от этой работы. Я чувствую, что это полезно, я нашел себя в этом", - сказал Монсон.

Монсону 54 года, он завершил карьеру в смешанных единоборствах. В 2018 году он получил российское гражданство.