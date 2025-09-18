В Баку стартует 17-й этап сезона "Формулы-1"

Лидером чемпионата является Оскар Пиастри, который опережает ближайшего преследователя на 31 очко

БАКУ, 19 сентября. /ТАСС/. Программа 17-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2025 года - Гран-при Азербайджана - стартует в пятницу на городской трассе в Баку.

До завершения сезона остается восемь этапов, лидерство уверенно сохраняет австралиец Оскар Пиастри из "Макларена", в активе которого 324 очка. Британец Ландо Норрис не оставляет попыток догнать партнера по команде, но сход из-за поломки мотора на позапрошлом этапе сильно понизил его шансы на титул. Сейчас напарников разделяет 31 очко. Чемпион последних четырех сезонов нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" отстает от австралийца уже на 94 очка и вряд ли сможет продолжить титульную серию, но в отдельных гонках продолжает бороться за победы.

Этап в Баку был включен в календарь чемпионата в 2016 году, но тогда он проходил в рамках Гран-при Европы, с 2017 года стал носить название "Гран-при Азербайджана". Трасса проложена в черте города, а стартовая прямая пролегает вдоль набережной Каспийского моря. Трек состоит из 20 поворотов (12 левых и 8 правых), а длина круга составляет 6 км, стартовая прямая является самой длинной в календаре чемпионата (2,1 км), к ее концу гонщики разгоняются до 340 км/ч. Другая особенность трассы - сразу 8 поворотов под 90 градусов.

В дебютной гонке в Баку победу одержал немец Нико Росберг, который завершил карьеру сразу после завоевания чемпионского титула в 2016 году. Затем Гран-при Азербайджана выигрывали австралиец Даниэль Риккьярдо, британец Льюис Хэмилтон, финн Валттери Боттас, Ферстаппен, мексиканец Серхио Перес (дважды) и Пиастри. В 2020 году этап не состоялся из-за пандемии коронавируса.

Первая часть свободных заездов начнется в 11:30 мск, вторая - в 15:00 мск. В субботу состоятся третья свободная практика (11:30 мск) и квалификация (15:00 мск). Завершится программа этапа воскресной гонкой (14:00 мск).