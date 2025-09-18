Короткая программа у женщин пройдет 19 сентября и начнется в 13:00 мск

ПЕКИН, 19 сентября. /ТАСС/. Российская фигуристка Аделия Петросян на третьей тренировке перед стартом отборочного турнира на Олимпийские игры 2026 года допустила ошибку на тройном лутце. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Петросян без помарок исполнила двойной аксель и каскад из тройного флипа и тройного тулупа. Вместо тройного лутца фигуристка прыгнула одинарный. Вне проката россиянка исполнила элемент без ошибок. На двух первых тренировках Петросян без помарок исполнила все элементы.

Квалификационные соревнования пройдут с 19 по 21 сентября в Пекине. Российские фигуристы Петросян и Петр Гуменник примут участие в квалификации в нейтральном статусе, для попадания на Олимпиаду им необходимо войти в пятерку сильнейших. Короткая программа у женщин стартует 19 сентября в 13:00 мск.