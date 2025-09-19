По мнению эксперта, на это может повлиять сокращение количества предсезонных матчей

МОСКВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Большинству молодых российских игроков, особенно новичкам, будет сложнее пробиваться в основные составы клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) после тренировочных лагерей в связи с уменьшением количества предсезонных игр. Такое мнение ТАСС высказал бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Самсонов.

Порядка 100 российских хоккеистов должны принять участие в работе тренировочных лагерей клубов НХЛ, которые открылись 18 сентября.

"Понятно, что в тренировочных лагерях ребятам дадут время для адаптации, но мне кажется, зачастую заработать место в составе им сразу не просто. Большой проблемой в ближайшем будущем может быть то, что работа тренировочных лагерей становится все короче и короче, - сказал Самсонов. - И понять тренерам, насколько готов игрок, если ты его никогда не видел и не тренировал, будет очень тяжело. В следующем году, когда будет действовать новое коллективное соглашение между лигой и профсоюзом игроков, в регулярном сезоне для каждой команды вместо 82 матчей будет 84, и соответственно, будет меньше предсезонных игр".

Наибольшее представительство россиян в тренировочных лагерях имеет "Калгари". В тренировочном лагере этого клуба будут готовиться вратари Иван Просветов и Арсений Сергеев, защитники Артем Грушников, Ян Кузнецов и Даниил Мироманов, нападающие Айдар Суниев и Матвей Гридин.

"Матвея очень хорошо знаю, работал с ним. Он провел хороший сезон в лиге Квебека. С кем я ни говорю, в каждой команде сейчас два состава на тренировочный лагерь. Много ребят, которые проходят просмотр, до основной команды не доедут. Для Матвея это дело времени - рано или поздно он окажется в "Калгари", - рассказал Самсонов о Гридине.

Меркулову не стоит покидать "Бостон"

Собеседник агентства рассказал, что может помочь молодым игрокам попасть в основу клуба НХЛ. "Если нет игрового времени и места в топ-6, то нужно перезагрузиться, особенно нападающим. Тренеру же стоит дать 12-14 минут в третьем-четвертом звеньях поиграть в двусторонний хоккей. Необязательно при этом опираться на статистику, но благодаря правильные вещам во время матча тренер поймет, что человек может играть определенную роль в игре. В хороших командах в топ-6 не попадешь, поэтому приходится адаптироваться и менять свою роль. Зачастую это требует у ребят определенного времени не только в плане качества , но и с точки зрения психологии. Ты вырос как лидер, а теперь тебе приходиться перезагрузиться и постараться выполнить другие функции", - объяснил Самсонов.

Призер Олимпиады поставил в пример нападающего Василия Подколзина, игравшего в финале последнего Кубка Стэнли в составе "Эдмонтона". "Это тот игрок, который, может быть, перезагрузился и понял, что от него требуется. В конце концов он играет с хорошими игроками, зачастую с Леоном Драйзайтлем. Играя с таким хоккеистом, ты наберешь очки даже потому, что будешь много времени проводить на льду. Может быть, он поменял немного свой стиль игры по сравнению с юниорским хоккеем, но он стал большой частью "Эдмонтона". И я надеюсь, что предстоящий сезон станет для него продуктивным", - сказал Самсонов.

Четыре года в системе "Бостона" играл нападающий Георгий Меркулов, который за это время провел всего 10 матчей.

"Если честно, я как раз не думаю о том, что ему стоит покидать клуб. "Бостон" ожидает небольшая перестройка, я надеюсь, что он получит шанс. Когда тебя драфтует клуб, то он тебя немного знает, знает твои сильные стороны. Может, в далекой, но все же в обойме он был. Я желаю ему удачи, у него в АХЛ были хорошие сезоны, но определенного шанса он пока не получал", - отметил Самсонов.