Энрике Игнасио Феррер Виейра отметил, что является большим фанатом футболиста

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Посол Аргентины в РФ Энрике Игнасио Феррер Виейра является большим поклонником нападающего Лионеля Месси и считает его лучшим футболистом в истории. Об этом Виейра рассказал ТАСС.

Ранее 38-летний Месси заявил, что матч в Буэнос-Айресе между сборными Аргентины и Венесуэлы (3:0) может стать для него последним за национальную команду на родине. Перед началом встречи болельщики растянули баннер "Спасибо за все, капитан". В составе сборной Аргентины Месси выиграл чемпионат мира, два Кубка Америки, Финалиссиму и Олимпийские игры. Форвард является рекордсменом национальной команды по голам и проведенным встречам.

"Я видел информацию о возможном последнем матче Месси за сборную Аргентины на родине. Он также не сказал, сыграет ли на чемпионате мира. Я являюсь большим фанатом Месси, слежу за ним всю карьеру, последние 20 лет, для меня он является лучшим футболистом в истории", - сказал посол Аргентины в РФ.

Чемпионат мира в 2026 году пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. Сборная Аргентины обеспечила выход в финальную часть турнира.