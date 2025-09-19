Президент ISU рассказал, как было принято решение о допуске российских фигуристов

Чэ Ёл Ким отметил, что участие в Олимпиаде является мечтой для спортсменов

ПЕКИН, 19 сентября. /ТАСС/. Международный союз конькобежцев (ISU) понимает, что участие в Олимпийских играх является мечтой для каждого спортсмена, поэтому организация стремилась найти путь для допуска россиян в нейтральном статусе. Об этом журналистам заявил президент ISU Чэ Ёл Ким.

Квалификационные соревнования пройдут с 19 по 21 сентября в Пекине. В список участников из россиян вошли Петр Гуменник и Аделия Петросян. Российские фигуристы примут участие в квалификации в нейтральном статусе, для попадания на Олимпиаду им необходимо попасть в пятерку сильнейших.

"Я всегда верил в справедливость и универсальные возможности, с тех пор как в 2023 году Международный олимпийский комитет дал рекомендацию найти способ для участия нейтральных спортсменов в международных соревнованиях, я вижу, что внутри организации часто велись долгие дебаты о том, что делать. Мы провели внутреннее обсуждение и решили, что независимым спортсменам должна быть предоставлена возможность принять участие в Олимпийских играх, потому что для большинства из них это было мечтой на протяжении десяти, пятнадцати и двадцати лет, и Олимпиада может быть раз в жизни, вот почему мы решили найти путь для допуска подходящих нейтральных спортсменов и разработали очень конкретный и подробный план, определяющий, что означает "подходящая кандидатура" и как это сделать. Мы установили строгие критерии и работали со сторонней независимой организацией, которая занималась отбором кандидатов на участие в парижской Олимпиаде", - сказал Чэ Ёл Ким.

"Мы не хотели подвергать спортсменов дискриминации по паспортам, пока они остаются независимыми и нейтральными. Наша текущая политика заключается в том, чтобы разрешить нейтральным спортсменам участвовать в олимпийском отборочном турнире, чтобы они могли принять участие в предстоящих зимних Играх в 2026 году", - добавил он.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.