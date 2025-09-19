Энрике Игнасио Феррер Виейра отметил, что у него нет информации о проведении такой игры

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Посол Аргентины в РФ Энрике Игнасио Феррер Виейра выступает за матч со сборной России, особенно при приезде выступающего за аргентинскую команду Лионеля Месси. Об этом Виейра рассказал ТАСС.

Ранее ТАСС со ссылкой на телеканал TyC Sports сообщал, что сборная Аргентины рассматривает возможность проведения матча с командой России в октябре. В итоге сборная России проведет в октябре товарищеские матчи с командами Боливии и Ирана.

"Я видел информацию в СМИ о матче сборных Аргентины и России, но у меня нет никакой информации, это вопрос спортивных федераций - Аргентины и России. Хотел бы я такого матча? Если Лионель Месси приедет, то почему бы и нет. Я не знаю, нужно определить время и место игры для начала", - сказал Виейра.

Посол Аргентины в РФ в четверг посетил матч четвертого тура "пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России между ЦСКА и калининградской "Балтикой" (1:1, 9:10 - по пенальти).

"Матч ЦСКА - "Балтика" был прекрасным, я пришел сюда со своими коллегами. Я ожидал примерно такой игры от двух российских команд, матч был конкурентным, обе играли хорошо. В России я был также на матчах "Спартака" и "Зенита". От всех игр я получил наслаждение, как и матч ЦСКА - "Балтика", где решилось все по пенальти", - отметил посол.