Иван Кукушкин нанес решающий удар в серии пенальти матча Кубка России с ЦСКА

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Голкипер "Балтики" Иван Кукушкин не готовился перед матчем четвертого тура "пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России с ЦСКА к исполнению пенальти. Об этом он рассказал ТАСС.

В четверг "Балтика" на выезде обыграла ЦСКА. Основное время завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти калининградцы оказались сильнее со счетом 10:9. Последние 11-метровые били вратари, голкипер ЦСКА Владислав Тороп не реализовал пенальти, Кукушкин был точен.

"Чтобы забить пенальти, не тренировал точно. На предыгровых занятиях тренируем удары, полевые ребята нам бьют, - сказал Кукушкин. - В целом готовимся к серии пенальти, тренерский штаб готовит листочки с моментами, кто и куда бьет. По возможности знали, кто и куда бил из ЦСКА пенальти за последние три года, смотрели. В самом матче накал страстей был большим, такая боевая игра, две сильные команды, победил тот, кто больше хотел. Ребята проявили характер. В раздевалке все поздравили, поблагодарили".

"Что касается кумира, то такого нет в принципе. В детстве нравилась игра Мануэля Нойера", - добавил Кукушкин.