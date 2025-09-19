Сайт содержит базу личных данных людей, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса

ТАСС, 19 сентября. Олимпийский чемпион в составе сборной России по хоккею, капитан московского ЦСКА Никита Нестеров внесен в базу данных украинского ресурса "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.

Экстремистский сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Сайт содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, включая журналистов, артистов и политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса.

Нестерову 32 года, он выступает за ЦСКА с 2021 года, ранее он был игроком армейцев с 2017 по 2020 год. В составе команды защитник стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина. Также Нестеров выступал за челябинский "Трактор", клубы Национальной хоккейной лиги "Тампа", "Монреаль" и "Калгари". Вместе со сборной России хоккеист стал олимпийским чемпионом 2018 года и серебряным призером Игр 2022 года.