40-летний тренер костромского "Спартака" объяснил решение возобновить карьеру футболиста

По словам Сергея Пучкова, данное решение было принято вместе с тренерским штабом команды

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Решение тренера вратарей костромского "Спартака" Сергея Пучкова принято совместно с руководством и тренерским штабом клуба, он хочет помочь команде. Об этом Пучков рассказал ТАСС.

13 сентября пресс-служба "Спартака" сообщила, что Пучков возобновит карьеру в возрасте 40 лет.

"Это решение было принято обоюдно. Решили все вместе, руководство, тренерский штаб, а также я. Хочется помочь команде", - сказал Пучков.

Пучков является воспитанником академии московского "Спартака", выступал за молодежную команду киевского "Динамо" и подмосковный "Долгопрудный". В 2019 году он завершил профессиональную карьеру.

"Спартак" идет вторым в таблице Лиги Пари (Первой лиги), набрав 23 очка. Столько же у екатеринбургского "Урала".