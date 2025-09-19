Ранее появилась информация, что делегация Англии предложила переименовать приз лучшему вратарю года, носящий имя советского голкипера

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) должен запретить британцам дискредитацию имени Льва Яшина. Об этом ТАСС заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Ранее портал Sport24 сообщил, что делегация Англии в кулуарах исполкома УЕФА в Албании предложила переименовать приз лучшему вратарю года от France Football, носящий имя Яшина. Журнал вручает награду с 2019 года.

"УЕФА должен запретить англичанам порочить и дискредитировать имя великого вратаря. Их предки рукоплескали Яшину на "Уэмбли", а теперь потомки пытаются эту часть истории смыть. Этого нельзя допустить", - сказал Свищев.