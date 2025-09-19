Футболист "Ростова" Лангович прокомментировал победы над ЦСКА и "Спартаком"

"Ростов" обыграл "Спартак" в Кубке России и победил ЦСКА в РПЛ

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Защитник футбольного клуба "Ростов" Андрей Лангович надеется, что черная полоса команды завершилась. Об этом он рассказал ТАСС.

18 сентября "Ростов" обыграл московский "Спартак" со счетом 2:1 в матче группового этапа "пути Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ)" Кубка России. До этого команда обыграла столичный ЦСКА в РПЛ.

"Конечно, на матчи с такими соперниками не нужно настраиваться. Такие победы вдохновляют, после них и тренироваться становится легче. Я надеюсь, что черная полоса позади, и мы дальше будем идти только вверх", - сказал Лангович.

До матчей против столичных клубов у "Ростова" была только одна победа в 10 матчах различных турниров.