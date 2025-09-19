По словам спортсмена, это не сказалось на его выступлении на турнире

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по борьбе Заурбек Сидаков не обращал внимания на попытки хорватских служб усложнить российским спортсменам въезд в страну. Об этом он заявил ТАСС.

Ранее Сидаков стал бронзовым призером чемпионата мира. При этом часть спортсменов, включая его, провели длительное время на въезде в Хорватию. Уже находящегося в стране российского борца Эмина Сефершаева задержали без объяснения причин, после чего он был вынужден покинуть Хорватию.

"Нет [не обращал внимания], - сказал Сидаков. - Это все не сказалось, я проиграл. Так получилось. Значит, будем работать. Случайности не случайны. Значит, я заслужил это место".