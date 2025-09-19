Леброн Джеймс заявил о скором завершении карьеры

В декабре баскетболисту исполнится 41 год

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский чемпион американский баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс планирует в скором времени завершить профессиональную карьеру. Об этом он заявил в интервью порталу Complex.

"Я не собираюсь играть еще 23 года, и даже не еще 10 лет. Но завершение карьеры грядет, оно будет. Но еще не сейчас", - сказал Джеймс.

Джеймсу 40 лет, он по четыре раза становился победителем НБА, признавался лучшим игроком регулярного чемпионата и самым ценным баскетболистом финальной серии плей-офф. Форвард является рекордсменом лиги по количеству набранных очков. Он делит первое место по числу проведенных сезонов в НБА (22) с Винсом Картером. Джеймс выступал за "Кливленд" (2003-2010; 2014-2018) и "Майами" (2010-2014). C 2018 года представляет "Лос-Анджелес Лейкерс".