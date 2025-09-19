Вице-президент Федерации шахмат России отметил, что последней возможностью для игроков отобраться на турнир станет Кубок мира

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Российским шахматистам будет непросто пройти отбор на турнир претендентов. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.

До конца 2025 года осталось разыграть пять мест на соревнованиях. Три путевки будет разыграно на Кубке мира в ноябре, один участник определится по самому высокому среднему рейтингу на конец года и еще два - по итогам зачета круговых турниров года.

"Если в женском турнире претендентов у нас уже традиционно есть два места, то в мужском все сложнее. У нас нет шансов попасть по рейтингу и по зачету круговых турниров, остается только Кубок мира. Но плотность в мировых шахматах сейчас такая, что отобраться через Кубок мира будет очень непросто. Последний крупный турнир Grand Swiss показал, что наши шахматисты оказались не готовы к ожесточенной борьбе, но у Кубка мира специфический формат, это нокаут-турнир, возможно, у кого-то и получится попасть в тройку", - сказал Смагин.

Кубок мира пройдет с 31 октября по 27 ноября в Индии. Шахматисты, занявшие первое, второе и третье места, получат право сыграть в турнире претендентов 2026 года.