Сергей Пучков сообщил, что его появление на поле будет зависеть от игр и результата

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Тренер вратарей костромского "Спартака" Сергей Пучков рассчитывает сыграть за команду, но все зависит от результатов матчей. Об этом Пучков рассказал ТАСС.

13 сентября пресс-служба "Спартака" сообщила, что Пучков возобновит карьеру в возрасте 40 лет.

"У меня задача помочь команде как внутри коллектива, так и на поле. Мое появление на поле будет зависеть от игр и от результата", - сказал Пучков.

"Спартак" идет вторым в таблице Лиги Пари (Первой лиги), набрав 23 очка. Столько же у екатеринбургского "Урала".