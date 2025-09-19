Фигуристка Петросян выступила с короткой программой на отборе к Олимпиаде

Россиянка получила 68,72 балла

ПЕКИН, 19 сентября. /ТАСС/. Российская фигуристка Аделия Петросян выступила с короткой программой на отборе к Олимпийским играм 2026 года.

Фигуристка выступала четвертой и заработала 68,72 балла. Тренер спортсменки Этери Тутберидзе не вывела ее на разминку перед началом соревнований.

Квалификационные соревнования проходят с 19 по 21 сентября в Пекине. В список участников отбора из россиян вошли Петросян и Петр Гуменник.

Российские фигуристы выступают в квалификации в нейтральном статусе, для попадания на Олимпиаду им необходимо попасть в пятерку сильнейших.