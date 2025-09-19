Фигуристка заработала 68,72 балла в короткой программе олимпийского отборочного турнира

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Российская фигуристка Аделия Петросян справилась с нервами во время исполнения короткой программы в отборочном турнире на Олимпиаду, несмотря на помарку при выполнении тройного лутца. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Фигуристка выступала четвертой и заработала 68,72 балла.

"Хорошо, по настроению прекрасно, - сказала Тарасова. - Один элемент не очень чистый, но это не криминально - он не сорван, была помарка. Но она справилась с нервами, я считаю. Теперь надо отдохнуть, собраться и показать свою любимую произвольную".

Квалификационные соревнования проходят с 19 по 21 сентября в Пекине. В список участников отбора из россиян вошли Петросян и Петр Гуменник. Российские фигуристы выступают в квалификации в нейтральном статусе, для попадания на Олимпиаду им необходимо попасть в пятерку сильнейших.