Фетисов назвал санкции в отношении спортсменов РФ и Белоруссии подлой дискриминацией

Фетисов отметил, российские спортсмены испытывают колоссальное давление со стороны международных спортивных организаций

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 сентября. /ТАСС/. Спортивными процессами сейчас больше управляют политики, а не сами спортсмены. Санкции в отношении РФ и Белоруссии являются подлой дискриминацией, заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов, выступая на слете Всемирного фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде.

"Сегодня мы испытываем колоссальное давление со стороны международных спортивных организаций. Это подлая дискриминация, попрание всех прав, в том числе прописанных в Олимпийской хартии. Никто и никогда не позволял себе дискриминировать спортсменов конкретной страны. Сюда еще и белорусские наши братья попали. Спортивное братство отстранилось от этих дел, и политики сегодня больше рулят процессом, чем сами спортсмены", - сказал Фетисов.

Встреча с Фетисовым проходит в рамках программы Российского общества "Знание".

Площадка слета Всемирного фестиваля молодежи начала работу на Нижегородской ярмарке 17 сентября. Площадь всех зон активности составляет около 10 тыс. кв. метров. В нескольких павильонах ярмарки располагаются лекционные залы, площадка для игры в баскетбол, партнерские стенды и многое другое. В слете принимают участие 2 тыс. человек из РФ и 120 других стран.