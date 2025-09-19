Российская фигуристка набрала 68,72 балла

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Российская фигуристка Аделия Петросян справилась с нервами и профессионально откатала короткую программу на олимпийском отборочном турнире. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

В пятницу Петросян представила короткую программу в отборочном турнире, который проходит в Пекине, и набрала 68,72 балла. Россиянка занимает промежуточное первое место.

"Прекрасный и профессиональный прокат, справилась с нервами. Будем надеяться, что и дальше так будет. Минимальная была помарка, ничего в этом страшного нет", - сказала Бестемьянова.

Произвольную программу женщины представят 20 сентября. По итогам квалификации на Олимпийские игры попадут пятеро лучших фигуристок.