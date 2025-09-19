Ранее она сопровождала фигуристку на двух тренировках

ПЕКИН, 19 сентября. /ТАСС/. Тренер Этери Тутберидзе не вывела российскую фигуристку Аделию Петросян на разминку в преддверии короткой программы отборочного турнира на Олимпийские игры 2026 года. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

18 сентября Тутберидзе сопровождала Петросян на двух тренировках. Короткую программу Петросян исполнила с помаркой на тройном лутце, получив по итогам 68,72 балла.

Квалификационные соревнования пройдут с 19 по 21 сентября в Пекине. Российские фигуристы Петросян и Петр Гуменник участвуют в квалификации в нейтральном статусе, для попадания на Олимпиаду им необходимо войти в пятерку сильнейших.