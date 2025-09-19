Перед прокатом короткой программы спортсменку сопровождал член делегации федерации фигурного катания России Валерий Артюхов

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Присутствие тренера Этери Тутберидзе в Пекине на квалификационных олимпийских соревнованиях является хорошим фактом, несмотря на то что она не сопровождала российскую фигуристку Аделию Петросян во время короткой программы. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

В пятницу Петросян представила короткую программу в отборочном турнире, который проходит в Пекине, и набрала 68,72 балла. Россиянка занимает промежуточное первое место. Тутберидзе не вывела спортсменку на разминку перед прокатом, фигуристку сопровождал член делегации Федерации фигурного катания на коньках России Валерий Артюхов.

"Это хорошо, что Этери там, но деталей я не знаю. А Валера грамотный и хороший человек. Всего хорошего перед произвольной программой нашей любимой Аделии", - сказала Тарасова.

Произвольную программу женщины представят 20 сентября. По итогам квалификации на Олимпийские игры попадут пятеро лучших фигуристок.