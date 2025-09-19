Виталий Карасев назначен гендиректором футбольного клуба "Пари НН"

Он сменил на этом посту Давида Мелик-Гусейнова

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 сентября. /ТАСС/. Виталий Карасев стал генеральным директором футбольного клуба "Пари Нижний Новгород", который выступает в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба команды.

Давид Мелик-Гусейнов 13 сентября сообщил, что покидает пост гендиректора клуба.

"Работа в "Пари НН" - вызов в моей карьере, большой шаг вперед и одновременно большая ответственность. Нижегородская область за последние годы сделала значительный шаг вперед, стала лидером во многих отраслях, и наш клуб должен соответствовать высокой планке, безусловно, и в части спортивного результата, и в других аспектах. Прекрасно понимаю, каковы приоритеты. За "Пари НН" болеют тысячи людей и, конечно, нам нужно оправдывать их ожидания и стремиться к тому, чтобы поклонников становилось еще больше. Важно поступательно развивать академию, детский футбол, работать с партнерами клуба", - приводятся в сообщении слова Карасева.

В клубе отметили, что Карасев обладает управленческим опытом на федеральном уровне. Он отвечал за работу ряда спортивных объектов - комплекса "Акватория ЗИЛ" и Олимпийского центра синхронного плавания. Кроме того, новый гендиректор клуба занимался проектами государственно-частного партнерства в одной из крупнейших девелоперских компаний Москвы. С 2024 года занимал пост исполнительного директора "Волны" - клуба из Нижегородской области, выступающего во Второй лиге Б.