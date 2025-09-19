"Лада" занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ

ТАСС, 19 сентября. Борис Миронов покинул пост главного тренера тольяттинского клуба "Лада", выступающего в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что контракт со специалистом был расторгнут по соглашению сторон.

"Причина смены главного тренера только одна - это нынешний результат, который не устраивает никого. Поэтому было принято такое решение. Благодарим Бориса Олеговича за проделанную работу, но хоккейный бизнес таков, что все мы зависим от результата", - заявил генеральный директор "Лады" Александр Харламов.

После пяти матчей "Лада" набрала 2 очка и занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. Отставка Миронова стала первой в КХЛ в текущем сезоне.

Миронову 53 года, о назначении специалиста в "Ладу" стало известно 1 июня. С 2024 года он работал в тренерском штабе челябинского "Трактора", в прошлом сезоне команда дошла до финала Кубка Гагарина, где уступила ярославскому "Локомотиву" (1-4 в серии). С 2021 по 2022 год Миронов возглавлял московский "Спартак".

В период игровой карьеры Миронов выступал за чеховский "Витязь", московские "Крылья Советов" и ЦСКА, а также за клубы Национальной хоккейной лиги "Виннипег", "Эдмонтон", "Чикаго", "Нью-Йорк Рейнджерс". В составе ЦСКА он стал чемпионом СССР в 1989 году. Вместе со сборной России выиграл серебро (1998) и бронзу (2002) Олимпийских игр.