Ранее команду покинул тренер Борис Миронов

ТАСС, 19 сентября. Павел Десятков возглавил тольяттинский клуб Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Лада". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ранее "Лада" объявила об уходе с поста главного тренера Бориса Миронова, чья отставка стала первой в КХЛ в текущем сезоне.

"Назначение Павла Николаевича - совместное решение, это не единоличный выбор генерального директора или спортивного директора, а коллективная работа, где все анализируется и просматривается, - заявил генеральный директор "Лады" Александр Харламов. - Поэтому мы посчитали, что Павел Николаевич подойдет нашему клубу. Знаю его давно и хорошо, он местный воспитанник - это будет дополнительной мотивацией. Надеемся, что он исправит ситуацию в родной команде. Задача выйти в плей-офф не меняется, сезон только начался - сейчас очень многие буксуют на старте, и мы в том числе. Верим, что ситуация поправима, ведь играть еще более 60 игр".

После пяти матчей "Лада" набрала 2 очка и занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Западной конференции.

Десяткову 50 лет, в прошлом сезоне он возглавлял подмосковный "Витязь". 27 июня КХЛ объявила, что "Витязь" исключен из числа участников лиги до 2030 года. Ранее ТАСС сообщал, что клуб прекратит существование из-за недостатка финансирования. Десятков работал в системе "Лады" и входил в тренерский штаб клуба с 2011 по 2012 год. Также он возглавлял "Рязань", самарский ЦСК ВВС, красноярский "Сокол". В период игровой карьеры Десятков выступал за "Ладу", новосибирскую "Сибирь" и новокузнецкий "Металлург".