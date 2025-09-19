Специалист пропустит пять матчей чемпионата и Кубка России

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера московского "Спартака" серба Деяна Станковича на месяц во всех соревнованиях под эгидой РФС за нецензурную брань в адрес арбитра матча восьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Динамо". Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

В субботу "Спартак" в гостях сыграл вничью с "Динамо" со счетом 2:2. Станкович был удален в добавленное к первому тайму время за нецензурную брань в адрес арбитра. Ранее КДК РФС дисквалифицировал Станковича на три матча по итогам финала "пути регионов" Фонбет - Кубка России с "Ростовом" (1:2) за оскорбление судей.

"В соответствии с регламентом КДК РФС при применении спортивных санкций должен учитываться рецидив. Учитывая все обстоятельства, КДК принял следующее решение - Станкович дисквалифицирован на один месяц во всех соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза, то есть матчах кубка и чемпионата. Такая санкция применена впервые", - сказал Григорьянц.

Дисквалификация Станковича считается с 19 сентября, он пропустит пять игр. В ближайший матчах "Спартак" сыграет с самарскими "Крыльями Советов" (21 сентября дома), "Пари Нижний Новгород" (28 сентября дома) в РПЛ, "Пари НН" (1 октября на выезде) в Кубке России, ЦСКА (5 октября в гостях) и "Ростовом" (18 октября дома) в чемпионате.