Еще на одну игру защитник дисквалифицирован условно

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал защитника ЦСКА Милана Гайича по итогам игры восьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Ростовом" на два матча, один из которых - условно. Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

"Ростов" выиграл дома у ЦСКА со счетом 1:0. Гайич получил красную карточку на 43-й минуте.

"Гайич лично присутствовал, он весьма неплохо говорит по-русски. Он извинился перед комитетом, принес извинения футболисту "Ростова", сказал, что сделал это не специально, чисто случайно. Санкция за агрессивное поведение - дисквалифицировать на два матча РПЛ. Один реально, другой - условно. Испытательный срок - три месяца", - сказал Григорьянц.