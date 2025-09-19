Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал тренера за нецензурную брань в адрес арбитра встречи "Динамо" - "Спартак"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Месячная дисквалификация главного тренера московского футбольного клуба "Спартак" Деяна Станковича стала ударом для команды. Об этом говорится в заявлении "Спартака", опубликованном пресс-службой клуба.

В субботу "Спартак" в гостях сыграл вничью со столичным "Динамо" со счетом 2:2. Станкович был удален в добавленное к первому тайму время за нецензурную брань в адрес арбитра. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал Станковича на один месяц.

"Месяц дисквалификации - это очень серьезный срок. К сожалению, регламент не позволяет нам подавать апелляцию. Клуб и команда оказались под ударом, но мы должны справиться с этой тяжелой ситуацией", - говорится в сообщении.